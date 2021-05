Trigoria: vertice tra i Friedkin, Pinto e Fonseca. Incontro durato 50 minuti, niente dimissioni

A Trigoria è andato in scena nel primo pomeriggio un incontro tra la proprietà, il General Manager giallorosso Tiago Pinto e il tecnico Paulo Fonseca, dopo il ko di Genova contro la Samp e la pesante sconfitta contro lo United. Gli aggiornamenti:

16.10 – Fonseca non si dimette, fa sapere su Twitter il giornalista di “Repubblica”Matteo Pinci. Inoltre, Sarri non sarebbe particolarmente vicino alla Roma e, oltre all’ex Juventus, esistono altri candidati per sostituire il portoghese.

Fonseca non si dimette. Sarri non è particolarmente vicino (ancora) ed esistono altri candidati. Per il resto, tutto è possibile — Matteo Pinci (@matteopinci) May 3, 2021

15.30 – Sfumature diverse riportate dall’agenzia di stampa in merito al summit, al quale non avrebbe presenziato Marco Abreu. L’agente di Fonseca si sarebbe infatti limitato ad accompagnare il tecnico al centro sportivo di Trigoria, per poi tornare a prenderlo circa un’ora dopo.

15.15 – Conferma le indiscrezioni sull’incontro tra Fonseca e la dirigenza anche Alfredo Pedullà, che riferisce anche di un incontro in agenda tra la Roma e l’agente di Sarri. Tre possibilità per quanto riguarda il futuro del tecnico portoghese, che potrebbe lasciare ancor prima della semifinale di ritorno contro lo United, farsi da parte subito dopo, o accompagnare la squadra fino alla naturale scadenza del contratto e della stagione.

15.10 – Altri particolari: secondo quanto emerso sulle frequenze dell’emittente radiofonica, nell’incontro in questione la dirigenza giallorossa avrebbe chiesto a Fonseca se non fosse il caso, visto l’attuale rendimento della squadra, di valutare le dimissioni e lasciare la panchina in anticipo rispetto alla conclusione della stagione. Il portoghese avrebbe però rifiutato l’ipotesi di fare un passo indietro.

Viene precisata la natura del dialogo tra la dirigenza e Fonseca: al tecnico portoghese sarebbe stato chiesto se ritenesse di avere ancora il controllo della squadra.

14.50 – Queste invece le immagini, pubblicate su Twitter da Jacopo Aliprandi de Il Corriere dello Sport, che ritraggono Paulo Fonseca nei momenti precedenti e successivi all’incontro.

14.30 – Emergono ulteriori dettagli sull’incontro a Trigoria tra Fonseca, il suo agente, Tiago Pinto e i Friedkin. Secondo quanto riporta la versione online del quotidiano sportivo sarebbe andato in scena un vertice durato circa 50 minuti, a cominciare dalle 12.

14.15 – Giorno di riposo per la squadra, ma Trigoria non rimane deserta: stando a quanto riportato da Chiara Zucchelli ai microfoni dell’emittente radiofonica, al ‘Fulvio Bernardini’ sono infatti presenti l’allentaore Paulo Fonseca in compagnia del suo agente, Marco Abreu. ed i vertici societari, rappresentati dal gm Tiago Pinto e i Friedkin. Non sono attese, ad ogni modo, novità imminenti sulla situazione del tecnico.

