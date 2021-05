SPEZIA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Darboe e Mayoral dal 1′. Spazio a Pedro ed El Shaarawy

Ultima giornata di campionato per la Serie A: la Roma termina il suo cammino in casa dello Spezia, con Paulo Fonseca all’ultimo atto da tecnico giallorosso. L’obiettivo è centrare il settimo posto e il pass per la Conference League. Alle prese con le ormai note numerose assenze, il portoghese schiera Fuzato in porta e si affida nuovamente alla difesa a 4 con Mancini e Kumbulla centrali, Karsdorp e Santon sulle corsie. In mediana ballottaggio Darboe-Villar per affiancare Cristante, mentre Mayoral sarà impiegato al posto di Dzeko per guidare l’attacco, con alle spalle il trio composta da Pedro, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA: Provedel; Ferrer, Terzi, Capadrossi, Marchizza; Estevez, Sena, Maggiore; Saponara, Nzola, Verde.

A disp.: Zoet, Rafael, Ramos, Bastoni, Erlic, Ismajili, Bertola, Vignali, Ricci, Agoume, Pobega, Pietra, Gyasi, Agudelo.

All.: Italiano.

ROMA: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

A disp.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Reynolds, Villar, Diawara, Pastore, Ciervo, Zalewski, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Pezzuto. Assistenti: Marchi – Miele. IV uomo: Santoro. VAR: Pairetto. AVAR:Liberti.