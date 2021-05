Spezia-Roma, FONSECA: “Nel primo tempo non abbiamo giocato. Futuro a Firenze? Può succede tutto”

Paulo Fonseca ha rilasciato a SKY le sue ultime dichiarazioni al termine di Spezia-Roma 2-2:

La qualificazione in Conference con sofferenza.

“Nel primo tempo non abbiamo giocato, senza aggressività. Così non era possibile cambiare il risultato, ottenere almeno un risultato positivo. Abbiamo cambiato e fatti due gol importanti per me”.

Quale il suo più grande errore?

“Ho imparato tante cose, è stata una stagione importante per me, per il mio futuro. E’ stato un piacere allenare la Roma, anche se il calcio italiano non è facile per uno straniero. Oggi sono un altro allenatore”.

Quante possibilità ci sono che resti in Italia?

“Ci sono possibilità di restare, di andare fuori, di rimanere a casa. Settimana prossima vediamo. La Fiorentina? Non posso dire niente in questo momento”.