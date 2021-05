Sampdoria-Roma, FONSECA: “Sconfitta di Manchester difficile da digerire. Prendiamo sempre i soliti gol”

Le parole di mister Paulo Fonseca a Sky Sport, al termine dell’ennesima prova deludente della Roma, sconfitta per 2-0 sul campo della Sampdoria:

La squadra si è arresa?

“Il momento difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo. Le sofferenze dopo il gol subito. Alla fine del primo tempo abbiamo preso una rete che è quasi abituale per noi, non abbiamo avuto la forza per reagire”.

La sua relazione attuale con il gruppo?

“Dobbiamo capire il momento. La sconfitta con il Manchester United è stata pesante, difficile da superare. Fino a marzo lottavamo per due obiettivi”.

La Roma ha mollato presto in campionato?

“Non penso, siamo qui senza 10 giocatori. Abbiamo avuto problemi gravi a diversi calciatori importanti, difficili da sostituire. Da marzo è stato difficile gestire questi problemi”.

Qual è il motivo dei tanti infortuni muscolari?

“Non c’entra l’allenamento, con 2-3 giorni per recuperare è difficile. Non abbiamo avuto tempo di preparare bnee i giocatori per il loro rientro. Non avevamo altre possibilità con lo United, dovevano giocare”.

La rosa della Roma è da primi 4 posti o dietro?

“Mi ricordo da Sky dicevate ad inizio stagione che saremo stati la settima forza. Questo è un segnale. Abbiamo avuto tanti problemi con gli infortuni. Abbiamo rinunciato a giocatori importanti per tanto tempo, come Zaniolo”.