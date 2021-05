Roma-Manchester United, KARSDORP: “Non dobbiamo sconvolgere le cose per un 6-2…Oggi con più convinzione”

Dopo il 6-2 dell’andata, alla Roma servirà un’impresa per superare il Manchester United e accedere alla finale di Europa League. Nel prepartita è intervenuto ai microfoni dei cronisti il giallorosso Rick Karsdorp. Le sue dichiarazioni:

KARSDORP A ROMA TV

“La storia è semplice, abbiamo fatto un cammino lungo in Europa e quasi sempre vinto. Conosciamo la storia della partita d’andata: buon primo tempo, poi secondo tempo negativo. Oggi cerchiamo di partite bene, di fare gol e non subire. Vediamo come andrà”.

Come avete preparato la gara?

“Come qualsiasi altra partita. Parlo da calciatore: non è per un 6-2 che bobbiamo sconvolgere quello che facciamo. Dobbiamo fare le cose meglio e con più convinzione”.