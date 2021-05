ROMA-MANCHESTER UNITED: i convocati di Fonseca. Out Diawara e Villar, torna Pedro

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match con il Manchester United di stasera. Per la sfida di ritorno delle semifinali di Europa League il tecnico portoghese dovrà far fronte ad un numero esagerato di forfait. Ultimo della lista è Amadou Diawara, che ha avuto una ricaduta nella rifinitura di ieri. Da segnalare il ritorno nei convocati di Pedro e il rientro di Mancini dalla squalifica. Out anche Villar ed El Shaarawy, oltre agli altri infortunatiVeretout, Spinazzola, Pau Lopez, Carles Perez e Zaniolo. Fuori ovviamente anche Pastore, Reynolds, Fazio e Juan Jesus, non inseriti in lista Uefa. Aggregati 4 giocatori della Primavera più Farelli, che nella lista Uefa prende il posto di Pau Lopez.

Questo l’elenco dei convocati

Farelli

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Smalling

Santon

Mancini

Kumbulla

Bruno Peres

Cristante

Pellegrini

Bove

Ciervo

Darboe

Zalewski

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Borja Mayoral