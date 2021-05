ROMA-LAZIO: le formazioni UFFICIALI. Conferma per Darboe, El Shaarawy dal 1′ (FOTO)

La Roma si appresta a disputare l’ultima partita allo stadio Olimpico di questo campionato. Il derby contro la Lazio è l’ultima occasione per i ragazzi di Fonseca di vincere uno scontro diretto. Diverse le assenze a cui deve far fronte il portoghese che ritrova Ibanez in difesa e lancia El Shaarawy dal 1’. Le corsie laterali saranno affidate a Karsdorp e Bruno Peres, con la conferma del modulo 4/2/3/1. A centrocampo Darboe ancora preferito a Villar al fianco di Cristante. Davanti spazio anche a Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Villar, Pastore, Zalewski, Pedro, Mayoral.

All.: Fonseca.

LAZIO: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Andreas Pereira, Immobile.

A disp.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Parolo, Caicedo, Correa, Muriqi.

All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Bindoni – Ranghetti. IV uomo: Di Martino. VAR:Aureliano. AVAR: Vivenzi.