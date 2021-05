Roma-Crotone, FONSECA: «Partita seria, complicato avere intensità dopo il Man Utd. Mourinho corretto con me, rifarei le scelte di Old Trafford»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Crotone:

FONSECA A SKY SPORT

La partita di oggi è la metafora della Roma: la capacità di giocare calcio ma non in 90′, scegliendo i momenti di gara.

Molti di loro hanno giocato con lo United, è difficile mantenere la stessa intensità, ma abbiamo fatto una partita seria. Oggi era il caso di gestire i giocatori.

Lei ha lanciato qualche giovane, qualcuno è pronto come Darboe altri devono studiare come Reynolds.

Darboe sta molto bene, sta dimostrando la sua qualità. Reynolds è giovane, è arrivato da un altro calcio e oggi ha giocato per la prima volta a sinistra. Siamo in difficoltà con i giocatori. Ha qualità, è giovane e ha bisogno di tempo.

Tornando indietro rifarebbe il secondo tempo come comportamento tattico con lo United?

Sì, anche perché la squadra ha fatto un buon primo tempo e non c’erano ragioni per cambiare. Abbiamo iniziato nel secondo tempo a subire gol in transizione, ma la strategia era corretta.

Che Roma lascerà a Mourinho? Vi siete già sentiti?

Sì, è stato corretto ed onesto con noi. Abbiamo parlato, siamo due portoghesi e non c’è problema con noi, anzi con Mourinho ho un buon rapporto.

Proverà a batterlo in Italia con un’altra squadra?

Vediamo, non posso dire nulla in questo momento. Io ho una pagina Instagram ma non lo uso.

FONSECA A ROMA TV

Aveva chiesto orgoglio. Sono arrivate delle risposte?

Sì i ragazzi hanno lavorato e hanno giocato bene. Abbiamo avuto problemi per fare la squadra oggi ma chi ha giocato ha fatto bene.

Sta lanciando tanti giovani

Sì in questo momento abbiamo bisogno di tutti. I ragazzi della Primavera stanno lavorando molto bene. Devo dire che mister De Rossi sta facendo un gran lavoro. I giovani sono pronti per aiutare la prima squadra e stanno facendo molto bene.

La Roma aveva tutto da perdere oggi. La squadra ha interpretato bene la gara

Sì era importante vincere oggi e penso che abbiamo giocato bene per tutta la partita. Anche nel primo tempo abbiamo creato occasioni e il Crotone ha creato una sola occasione di pericolo. Era importante fare 3 punti e abbiamo giocato bene

Secondo lei Darboe è pronto per far parte di una rosa così importante?

Quello che sta dimostrando mi fa ritenere che sia pronto. Sta giocando molto bene. E’ umile, ha coraggio e vuole sempre la palla. Mi è piaciuto molto in queste due partite. Non è una mia decisione, sarà una scelta di Mourinho ma credo abbia le qualità per far parte di questa squadra.

Difficile lavorare con così tanti assenti

Ovviamente è difficile. Oggi hanno giocato tanti giocatori impiegati col Manchester, sono stanchi. Vediamo chi riusciremo a recuperare, ma giocheremo con quelli che abbiamo.