MOURINHO: “Quando prendo decisioni importanti mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano”

José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo trading partner XTB, un broker finanziario del quale è partner. A una settimana esatta dall’annuncio da parte del club giallorosso ha spiegato come nella sua carriera abbia sempre preso scelte importanti informandosi e documentadosi a dovere prima di agire. Un discorso che richiama in parte la scelta di diventare il prossimo allenatore della Roma e che spiega anche come la sua squadra dovrà comportarsi di fronte alla pressione di partite importanti. Queste le sue parole.

“Non lasciamo che i rumors esterni influenzino ciò che facciamo all’interno. La pressione è sempre presente nel calcio, quindi ci concentriamo sulle basi e sulla nostra preparazione e manteniamo l’ambiente divertente ma impegnato e professionale. Per me ogni partita ha una pressione perché c’è sempre un significato diverso. C’è pressione in un derby, in una semifinale per arrivare in finale, in una finale per vincere il trofeo e tre punti per avanzare in classifica e non perdere la posizione. Il modo migliore per tenere lontana la pressione è prepararsi con costanza e anche in condizioni normali, in modo che i giocatori non sentano nulla di diverso. È importante essere sempre preparati a tutte le eventualità, perché in questo modo puoi adattarti ai momenti di pressione facendo affidamento sulla tua preparazione. Una volta che il fischio di inizio è andato, mi concentro solo sulla partita e sul momento. Non penso a me o alle mie emozioni. Penso a ciò che ho di fronte e a cosa dobbiamo fare per adattarci a ciò che sta accadendo. Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la ‘tattica’ migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendere tempo per capirli“.

Fonte: XTB.com