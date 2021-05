CLAMOROSO: MOURINHO NUOVO ALLENATORE DELLA ROMA! Contratto fino al 2024

Tutti ad attendere il comunicato di Maurizio Sarri. Invece la Roma ha annunciato poco fa con una incredibile sorpresa l’ingaggio di José Mouinho come nuovo allenatore dalla stagione 2021-2022.

Una notizia clamorosa, visto che nessuno pensava allo Special One come papabile tecnico romanista. La AS Roma ha emesso il comunicato ufficiale sul proprio sito web:

L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22.

Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024.

“Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.