Calciomercato Roma: Mourinho vuole Xhaka, l’Arsenal chiede 25 milioni

Con l’arrivo di José Mourinho torna di moda il profilo di Granit Xhaka, già accostato alla Roma nelle passate stagioni. Secondo quanto riferisce il portale dell’esperto di calciomercato, il tecnico portoghese ha chiesto lo svizzero classe ’92 dell’Arsenal per rinforzare il centrocampo giallorosso.

Per lasciarlo partire i Gunners vogliono 25 milioni di euro. È in corso la trattativa tra le parti per limare la richiesta: la Roma vorrebbe chiudere l’affare sotto i 20 milioni di euro, bonus compresi. Inoltre, il club giallorosso sta cercando l’accordo con il giocatore.

Fonte: gianlucadimarzio.com

