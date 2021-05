Calciomercato Roma: Mayoral resterà in prestito. Trattativa col Rennes per Nzonzi: i giallorossi vogliono 8 milioni

Borja Mayoral resterà alla Roma ma non lo farà a titolo definitivo: Tiago Pinto ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 15 milioni, per assicurarsi l’attaccante di proprietà del Real Madrid. Resterà dunque alla Roma in prestito per un’altra stagione, con il prezzo del riscatto che salirà a 20 milioni la prossima estate. Inoltre, come scrive Filippo Biafora su Twitter, è iniziata la trattativa tra la Roma e il Rennes per la cessione di Nzonzi.

Come aggiunge con un tweet il giornalista Nicolò Schira, la Roma chiede 8 milioni di euro per la cessione di Steven Nzonzi nella trattativa col Rennes.

