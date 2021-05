Calciomercato Roma: Kluivert la chiave per arrivare a Sabitzer

(P. TORRI) – Marcel Sabitzer, centrocampista 27enne del Lipsia, è uno dei profili monitorati dalla Roma, gradito dal nuovo tecnico Josè Mourinho. Con le piste Matic, Renato Sanches e Wijnaldum che al momento restano fredde, il nome dell’austriaco rappresenta un’opzione concreta. Il Lipsia lo valuta 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2022 può indurre la società proprietaria del cartellino ad abbassare sensibilmente le sue pretese.

E allora ecco che il canale aperto tra il club di Trigoria e quello della Red Bull può facilitare l’operazione. In ballo anche il futuro di JustinKluivert, in prestito proprio al Lipsia: per l’attaccante esterno i tedeschi hanno presentato un’offerta di 12 milioni più bonus, che la Roma vuole rigirare al mittente reimpostandola. A Trigoria si spera di convincere il Lipsia a cedere Sabitzer per Kluivert più 5 milioni di euro, anche se le cifre, al momento, sono variabili: l’ex Ajax pesa ancora sul bilancio giallorosso per una cifra di circa otto milioni e per questa ragione la valutazione del cartellino dell’olandese può lievitare per garantire una maggiore plusvalenza alla Roma.

Fonte: Il Romanista

