Calciomercato Roma, dalla Bosnia: Dzeko vicino ai Los Angeles Galaxy. Anche la moglie spinge per il trasferimento

Il futuro di Edin Dzeko resta da decifrare con un contratto particolarmente oneroso, pari a 7,5 milioni stagionali, fino al 30 giugno 2022. Per l’attaccante bosniaco potrebbero aprirsi le porte degli Stati Uniti, come scrivono nel suo paese dove si riporta come sia “vicino all’accordo con i Los Angeles Galaxy“, club dove hanno militato, tra gli altri, Ibrahimovic e Beckham.

La notizia era stata lanciata nella giornata di ieri da un altro portale bosniaco che riportava le parole dell’agente sportivo Admir Husarić che aveva detto: “Negli ambienti dirigenziali, ho sentito voci che Dzeko andrà ai LA Galaxy. Non vorrei rivelare i dettagli ora, perché l’affare deve ancora essere concluso”. Tra i motivi che spingerebbero Dzeko a Los Angeles ci sarebbe anche la moglie Amra che ha vissuto due anni nella città della California.

