Trigoria: Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola in gruppo

Giornata di buone notizie per Paulo Fonsecache all’indomani della gara con l’Atalanta, a due giorni dalla sfida col Cagliari e, principalmente, ad una settimana da Manchester-Roma, sono rientrati in gruppo Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola.

Ancora lavoro a parte per Pedro invece. Il resto della rosa è stato diviso in due gruppi di lavoro, più blando inevitabilmente per chi ieri ha preso parte alla gara con l’Atalanta e con maggior intensità per chi non vi ha partecipato.