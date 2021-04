Torino-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: confermati Fazio e Reynolds, tra i pali Mirante

Alle ore 18 in punto Torino e Roma si sfideranno allo stadio Olimpico, nel match valido per la 31.a giornata di campionato.

I giallorossi vengono dal passaggio del turno in Europa League. Entusiasmo per la squadra di Fonseca, ma anche tante assenze: out lo squalificato Pellegrini e gli acciaccati Kumbulla, Smalling, Spinazzola ed El Shaarawy.

Ecco le formazioni UFFICIALI della sfida:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabra.

A disposizione: Ujkani, Nkoulou, Singo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Linetty, Baselli, Lukic, Gojak, Zaza, Bonazzoli. All: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Perez, Pedro; Mayoral.

A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Mancini, Juan Jesus, Karsdorp, Santon, Calafiori, Diawara, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko. All: Fonseca.