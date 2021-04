Dopo la qualificazione in semifinale di Europa League, la Roma torna a giocare in campionato. Oggi i giallorossi sfidano in trasferta il Torino, a caccia di punti salvezza.

Fischio d’inizio all’Olimpico granata per le ore 18 in punto. Seguite con noi il LIVE della sfida!

CLICCA QUI PER LA CRONACA IN DIRETTA