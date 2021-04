Roma, lesione di primo grado al flessore destro per Pedro

Cattive notizie da Trigoria, dove gli esami strumentali a cui si è sottoposto Pedro hanno rivelato una lesione di primo grado al flessore destro. Il giocatore giallorosso, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante sul proprio profilo Twitter, dovrebbe restare fuori per almeno una decina di giorni. Fonseca non avrebbe così a disposizione lo spagnolo per partite con Atalanta e Cagliari in Serie A e la gara di andata di Europa League contro il Manchester United.

