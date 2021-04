Roma-Atalanta, le FORMAZIONI UFFICIALI: Calafiori dal 1′, Dzeko al centro dell’attacco

La Roma vuole preparare al meglio i futuri impegni di Europa League e dimenticare il ko di Torino. L’Atalanta invece sogna di superare il Milan in classifica e agganciare il secondo posto.

All’Olimpico, alle ore 18:30, va in scena questo scontro diretto per la zona europea. I giallorossi di mister Fonseca dovranno fare a meno di Diawara squalificato e di vari infortunati come Smalling, Spinazzola, Pedro e El Shaarawy.

Ritorna a disposizione invece Pellegrini dopo la squalifica di un turno. Presenti in panchina alcuni giovani della Primavera giallorossa. Gasperini invece deve rinunciare al solo lungodegente Hateboer.

Ecco le formazioni UFFICIALI del match:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Jesus, Santon, Reynolds, Peres, Pastore, Ciervo, Darboe, Perez, Mayoral. All: Fonseca.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Toloi, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Pessina, Kovalenko, Miranchuk, Muriel, Lammers. All: Gasperini.