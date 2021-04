Roma-Ajax, FONSECA: “Orgoglioso della prestazione e della qualificazione. Futuro? Non cambia niente”

La Roma è in semifinale. Il pareggio odierno 1-1 con l’Ajax consente ai giallorossi di ottenere questo traguardo importante in Europa League. Dove l’attende il temibilissimo Manchester United.

Paulo Fonseca ha commentato così il passaggio del turno ai microfoni di SKY Sport, senza dare indicazioni sul proprio futuro professionale.

Il livello della prestazione.

“Abbiamo fatto una buona partita, in fase difensiva soprattutto. All’andata avevamo sofferto di più, oggi abbiamo controllato meglio la gara”.

Orgoglioso di rappresentare il calcio italiano in Europa?

“Io sono soddisfatto perché non ho mai fatto una semifinale europea in carriera. Ma è un motivo d’orgoglio per la Roma che rappresenta l’Italia”.

Più contento per la qualificazione o per la prestazione di sofferenza?

“Sono soddisfatto, come ho detto l’Ajax è una grandissima squadra. Penso che abbiamo sofferto più all’andata. Loro hanno molta qualità offensiva ed è difficile affrontare squadre così. Abbiamo fatto una partita concreta gestendola bene”.

Sul suo futuro alla Roma.

“Non so, per ora non cambia niente. So solo che sarò l’allenatore della Roma nella prossima partita, non sono minimamente preoccupato. La proprietà? Li sento come sempre, il presidente è vicinissimo alla squadra”.

La ripartenza sul gol dell’1-1.

“Sì siamo ripartiti bene, Cristante ha qualità nel gestire la palla e ha fatto la cosa corretta. Per noi è importante uscire così e mettere in difficoltà gli avversari, siamo usciti bene da una situazione di pressione alta”.

Dzeko è motivato?

“Si, sta giocando bene per sé e per la squadra. In questo momento va tutto bene”.