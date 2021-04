Manchester United-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: tutto confermato, Smalling e Diawara dal 1′

Il giorno è arrivato. Scatta il doppio impegno tanto atteso in Europa League per la Roma. I giallorossi oggi sono ospiti del Manchester United per l’andata delle semifinali.

Fischio d’inizio ad Old Trafford alle ore 21:00. Mister Fonseca dovrà fare a meno di Mancini squalificato e degli infortunati Pedro ed El Shaarawy. Ma rientra l’ex di turno Smalling, il quale dirigerà la difesa.

Ecco le formazioni UFFICIALI del match:

MAN UTD (4-3-1-2): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Bruno Fernandes; Cavani, Rashford.

A disposizione: Henderson, Bishop, Bailly, Tuanzebe, Telles, Williams, Matic, Van de Beek, Mata, James, Greenwood, Diallo.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Santon, Peres, Villar, Darboe, Ciervo, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca