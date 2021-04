Conferenza stampa, FONSECA: “Con l’Ajax la gara più importante della stagione. Calafiori domani titolare, Smalling vicino al rientro”

In scena domani sera all’Olimpico il secondo atto dei quarti di finale di Europa League: dopo la vittoria nella gara d’andata, la Romariceve in casa l’Ajax. Dopo la seduta di rifinitura, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca, come di consueto alla vigilia di un match, ha parlato in conferenza stampa. Al suo fianco al “Fulvio Bernardini” di Trigoria c’è Rick Karsdorp.

E’ una partita in cui si respira l’aria di una grande attesa, che tipo di atteggiamento e mentalità vuole vedere domani dalla squadra?

“Tutti sappiamo che è la partita più importante della stagione finora. L’Ajax è una squadra fortissima, è importante non pensare alla gara di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare fino alla fine, con lo stesso atteggiamento visto nelle ultime ultime partite e che vuole lottare per vincere questa partita difficile sapendo che anche l’Ajax vuole vincere. So che i ragazzi capiscono l’importanza di questo momento”.

L’Ajax ha una grande reputazione in trasferta in Europa, cosa ne pensa?

“Per questo dico sempre che la qualificazione non è chiusa. Conosco la qualità dell’Ajax, so che l’Ajax vuole venire qui per vincere. E’ importante capire che il round non è chiuso. Dobbiamo fare la partita perfetta se vogliamo passare il round”.

Calafiori può giocare dall’inizio una partita così importante?

“Sì, giocherà domani. E’ entrato ad Amsterdam molto bene e domani giocherà”.

C’è stato tempo per fare un ripasso specifici su alcune situazioni difensive? Le partite si decidono sugli episodi spesso.

“Questo tipo di partite spesso si decidono sui dettagli. Abbiamo fatto le nostre analisi, come facciamo sempre, e abbiamo lavorato sui dettagli difensivi. E’ importante che la squadra sia sempre concentrata difensivamente perché loro sono forti offensivamente”.

Ha fatto qualcosa per evitare i momenti di panico che capitano alla squadra come all’inizio del secondo tempo ad Amsterdam?

“Tutti noi abbiamo la capacità di capire che è una partita che non possiamo sbagliare. Dobbiamo essere concentrati, emotivamente equilibrati. Questo equilibrio è importante. Ad Amsterdam abbiamo avuto una situazione difficile dove loro hanno segnato, la squadra è rimasta concentrata e lo stesso equilibrio emotivo dell’andata lo voglio domani”.

Karsdorp?

“Sta facendo una grande stagione. Ha imparato molto, è in fiducia, ha spazio per migliorare”.

Un aggiornamento sulle condizioni di Smalling: può rientrare in campo nell’ultimo mese di stagione?

“Smalling ha iniziato adesso il lavoro individuale in campo. Penso che sarà vicino al rientro, ma è una questione di fiducia del giocatore: se si sente bene o no. Ma penso sia vicino al rientro”.

La preoccupa quanto visto dai suoi contro il Bologna in uscita bassa sotto pressione anche in vista di domani?

“L’Ajax pressa alto e forte, in molti momenti uomo a uomo. Abbiamo visto e preparato questo, abbiamo analizzato anche la partita col Bologna. Penso che nel secondo tempo abbiamo migliorato questo. Questo momento sarà importante con l’Ajax, cioè uscire dalla loro pressione forte. Abbiamo analizzato, lavorato in questi giorni su questo momento e penso che siamo preparati”.

Dal punto di vista tecnico-tattico cambierà la partita? Come arriva la Roma dal punto di vista mentale e fisico rispetto a 7 giorni fa?

“Fisicamente e mentalmente bene, la squadra è motivata e ha capito l’importanza della partita e del momento. Abbiamo preparato strategicamente la partita come facciamo sempre. L’Ajax è una squadra difficile da affrontare e molto forte nella pressione, ma abbiamo preparato questi momenti per non lasciare l’Ajax fare quello che vuole”.