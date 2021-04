Calciomercato Roma, il rinnovo di Mkhitaryan messo in stand-by

La Roma torna nella Capitale dopo la sconfitta arrivata ieri sera sul campo del Manchester United, ma la società giallorossa continua a lavorare sul fronte del mercato per avere a disposizione la rosa più competitiva. Tra le trattative aperte per Tiago Pinto c’è anche quellla dei rinnovi, con quello di Mkhitaryan in cima alla lista. L’armeno avrebbe raggiunto il rinnovo già a gennaio, dopo un certo numero di presenze, ma il suo agente Mino Raiola ha messo tutto in stand-by. Questo vorrebbe delle garanzie sul futuro del progetto giallorosso, che a oggi trema dopo la pesante sconfitta patita in Europa League. Per avere qualche sviluppo probabilmente si dovrà attendere la fine della stagione.

Fonte: calciomercato.com