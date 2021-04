Calciomercato Roma: nuovi contatti per Sarri, ma il club giallorosso aspetta Allegri

Rebus allenatore da risolvere per la prossima stagione. E per la panchina della Roma si profila un testa a testa tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

A spingere per Sarri è il suo agente Fali Ramadani, che continua a proporre il suo assistito al club giallorosso. Ramadani è rientrato in Spagna, l’ultima tappa del suo recente viaggio in Italia è stata Napoli. L’occasione per fare il punto con i suoi assistiti (Koulibaly, Maksimovic e Demme), mentre non ha avuto alcun contatto con i dirigenti del Napoli: un’ulteriore conferma che Sarri, non è sponsorizzato dall’agente in ottica azzurra.

Il desiderio di Ramadani è quello di chiudere con la Roma. Sarri considera la rosa giallorossa già pronta per le sue esigenze, salvo qualche innesto per la difesa. La Roma per ora aspetta una risposta da Allegri, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Fonte: Calciomercato.it

