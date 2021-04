Calciomercato Roma: Allegri prima scelta, disponibilità totale ribadita dal tecnico. 3 incontri con Sarri tra gennaio e marzo

Massimiliano Allegri, di cui si torna a parlare in ottica Juventus, è la prima e indiscussa scelta dei Friedkin, riferisce la giornalista Eleonora Trotta. La Roma vuole rilanciare un progetto con un tecnico di prima fascia e i contatti tra l’ex Juventus e i proprietari della Roma proseguono. Allegri è richiesto da altri club, si è parlato anche del Napoli ma tra Napoli e Roma sceglierebbe l’ipotesi capitolina. Non è da escludere neanche una soluzione in Premier League ma ad oggi, stando alle indiscrezioni, la Roma sarebbe in pole position. Allegri è pronto per sposare un progetto a step e non chiede una squadra da primissimo posto, ma 3-4 acquisti funzionali.

La situazione, però, dipende dai giallorossi: in caso di mancata conclusione di una trattativa che continua da diversi mesi, il tecnico potrebbe approfondire le offerte di altri club italiani e stranieri. La decisione sarà di Ryan Friedkin.

Fonte: calciomercato.it

In un ulteriore approfondimento, lo stesso sito parla dell’intreccio che coinvolge Allegri, Sarri, la Roma e la Juventus che, addirittura, in caso di mancato risultato domani sera contro il Napoli, potrebbe promuovere Tudor, al posto di Pirlo, fino al termine della stagione. Per il ritorno di Allegri alla Juventus bisognerà valutare il futuro di Paratici e, soprattutto, Nedved, vero regista del cambio d’allenatore di due anni fa.

Nell’incontro della scorsa settimana tra Allegri e la Roma, il tecnico livornese ha ribadito la sua totale disponibilità a sposare il progetto giallorosso, anche nel caso non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League. Nessun accordo scritto tra le parti, con Juventus e Real Madrid che dunque potrebbero inserirsi e, anche per questo, la Roma non molla la pista Sarri. Pochi acquisti funzionali, un contratto da 4 milioni l’anno sarebbero i presupposti che l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus ha ribadito più volte, tramite l’agente Ramadani, al GM romanista Tiago Pinto nei 3 incontri avvenuti tra gennaio e marzo.

