Ajax-Roma, le FORMAZIONI UFFICIALI: Diawara preferito a Villar, torna Dzeko

Una serata importantissima per la Roma quella di oggi. La doppia sfida all’Ajax parte dalla gara d’andata delle ore 21, sul campo dei Lancieri.

In palio un posto nelle semifinali di Europa League. I giallorossi si presentano in terra d’Olanda senza diversi titolari: ancora out Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Mkhitaryan, oltre allo squalificato Karsdorp.

Ecco le formazioni UFFICIALI del match:

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

A dispsizione: Stekelenburg, Kotarski, Kasanwirjo, Mrzaoui, Schuurs, Taylor, Kudus, Ekkelenkamp, Idrissi, Brobbey, Traore. All: Ten Hag.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; B. Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Reynolds, Santon, Calafiori, Villar, Milanese, Ciervo, C. Perez, Mayoral. All: Fonseca.