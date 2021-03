Roma-Shakhtar Donetsk, MANCINI: “Tigna e cattiveria di stasera per puntare in alto, dopo il Milan siamo cresciuti”

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con lo Shakhtar Donetsk:

MANCINI A SKY SPORT

Cinque gol di testa, adesso vuole farci credere di non averli contati?

Li ho contati ma l’importante è aver vinto 3-0 e non aver preso gol.

Sei voluto restare in campo. Sta crescendo il senso d’appartenenza in questa squadra?

Fa parte di ognuno di noi, più che senso di appartenenza è la voglia di giocare queste partite e questa competizione, che è importante. Ho sentito il dolore, ma non c’era motivazione di uscire.

Dopo Dzeko è il giocatore più importante della RomaCosa vorresti non avere? Qualche giallo in più?

Grazie per i complimenti, devo migliorare in tante cose non solo nei cartellini, ad esempio in qualche lettura in più. Mi sento migliorato rispetto all’anno scorso. I cartellini pesano per un difensore, ma è anche il gioco del mister. Oggi prendevo Taison, di 30 cm più basso di me. Ho preso il giallo all’ultimo, non l’ho capito. Ma è un aspetto da migliorare, perché contano.

Il mister vi ha chiesto di più a livello di atteggiamento?

Secondo me mancava quello che non è mancato stasera: la tigna, la cattiveria. Se ti saltano, non bisogna farli ripartire. L’aggressione c’è sempre stata, ma era questione di convinzione. Dopo il Milan abbiamo cambiato qualcosa, in queste partite siamo migliorati nella costruzione: abbiamo perso pochi palloni. Non dare fiducia agli avversari nello sbagliare. Tecnicamente siamo fortissimi davanti. Bisogna migliorare questo per vincere queste partite.