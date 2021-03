ROMA-NAPOLI: i convocati di Fonseca. Ancora assente Smalling

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 tra le mura dell’Olimpico contro il Napoli di Gattuso. Per i giallorossi sarà una gara fondamentale, in quanto vincere vorrebbe dire invertire il trend di risultati contro le big e continuare a inseguire il gruppo di testa della Serie A in cerca di un posto nella prossima Champions League. Fonseca non cerca alibi e metterà in campo la formazione migliore. La società giallorossa in questo senso ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera. Assenti Veretout, Mkhitaryan e Smalling per infortunio e Bruno Peres squalificato per la giornata odierna.