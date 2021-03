Roma-Genoa, FONSECA: “Stiamo gestendo la squadra, alcuni erano stanchi. Difficile che Dzeko recuperi per lo Shakhtar”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Genoa:

FONSECA A DAZN

Si aspettava un Genoa aggressivo, ha trovato una squadra compatta. Grande gestione dopo il gol, ma si poteva chiudere prima?

Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra, che ha fatto buoni risultati con le big. Mi aspettavo una squadra che pressava alto, abbiamo faticato a trovare spazi, il possesso è stato lento ma abbiamo vinto bene.

Ci spiega la scelta di Cristante come centrale di sinistra?

Bryan è un giocatore intelligente, la scelta era legata alla volontà di dare più qualità in uscita. Lui e Mancini avevano più spazio e grazie alle sue qualità in costruzione abbiamo vinto. Ho scelto così per questo.

Nonostante le tante partite, la squadra sembra stare bene fisicamente.

Si, abbiamo gestito i giocatori più stanchi, come Cristante, Mancini e Pellegrini. Fisicamente stiamo bene

Pellegrini, ci aspettavamo un giocatore più play invece ha giocato più da trequartista. In prospettiva può giocare con continuità lì?

Oggi ha giocato nella posizione di Veretout, per chi gioca in quel ruolo è importante trovare spazi tra le seconde linee. Lorenzo ha corso e lavorato tanto, senza Veretout è una soluzione ma non l’unica, possono giocarci anche Mkhitaryan e Villar.

Mai subito un gol in contropiede: dove è il merito?

Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, la squadra è stata poco aggressiva. Poi le marcature preventive sono state fatte bene, non abbiamo fatto uscire velocemente il Genoa. Anche Diawara è stato importante, con lui che aiuta i centrali abbiamo più equilibrio.

Ritrova il suo Skakhtar, promette qualcosa come il suo travestimento da Zorro?

No, è stato un unico episodio, non voglio ripeterlo (ride, ndr)

La prestazione di Mayoral? Ce la farà a recuperare Dzeko per lo Shakhtar?

Vediamo, ma sarà difficile. Ha iniziato a lavorare in campo, vediamo nei prossimi giorni. Per Mayoral non è stata una partita facile, non aveva spazi. Ma non si ferma, lavora per la squadra, cerca la profondità. Alle volte il suo lavoro non si vede, ma l’ha fatto bene. È vero che poteva decidere meglio quando aveva la palla, ma lavora molto per la squadra.

FONSECA A SKY SPORT

Partita non brillantissima ma l’obiettivo era vincere

Si sono totalmente d’accordo, non abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo avuto molte opportunità ma nemmeno il Genoa. Non abbiamo giocato quello che la squadra gioca normalmente, siamo stati lenti nel primo tempo possiamo fare meglio.

Borja Mayoral non segna da 6 partite in campionato. Quanto manca Dzeko e quando tornerà?

Dzeko ha iniziato a lavorare in campo questi giorni, tornerá con la squadra nei prossimi giorni. Oggi é stata una partita difficilE per Borja, il Genoa si è abbassato ma lui ha lavorato molto creando spazio e non si è mai fermato. Poteva fare meglio con la palla ma ha lavorato tanto per la squadra.

Cristante fa bene tutti i ruoli..senza Dzeko Pedro puó fare la punta?

Per Pedro non è facile giocare in quella posizione, Miki invece puó essere una soluzione senza Dzeko. Cristante mi piace perché é sempre pronto a fare sacrifici per la squadra e a giocare in tutte le posizioni, mi piacciono questi giocatori

Quale deve essere l’ambizione della Roma?

Dobbiamo pensare sempre partita per partita, con lo Shakhtar adesso sarà difficile. Dobbiamo continuare a lottare, facendo meglio con le squadre grandi. Vogliamo arrivare tra le prime 4 e per questo non possiamo sbagliare e migliorare contro le grandi

Com’è il suo dialogo con Dzeko ora?

Molto buono, molto buono

FONSECA A ROMA TV

2° successo consecutivo che cancella in parte la sconfitta col Milan e rimette in corsa la Roma per la Champions.

E’ stato importante vincere contro una squadra che ha fatto buoni risultati. E’ stato più importante il risultato della prestazione, che non è mi è piaciuta in parte.

Si poteva chiudere prima.

Non abbiamo avuti grandi problemi difensivi. Il Genoa non ha creato situazioni per fare gol, ma penso che con la palla possiamo fare meglio ed uscire e decidere più veloci. Nel primo tempo la circolazione è stata lenta e sempre all’indietro e abbiamo cercato poco la profondità, ma abbiamo fatto una prestazione in cui non abbiamo permesso al Genoa situazioni per fare gol. Penso che abbiamo vinto bene.

La scelta di Cristante centro-sinistra è stata dettata per avere miglior palleggio in uscita e controllare la profondità del Genoa?

Certo. Smalling è più veloce, sappiamo che il Genoa cerca la profondità e con la palla Mancini e Cristante potevano avere più spazi all’inizio di costruzione. Ho scelto così in funzione di questi due fattori.

C’era stanchezza?

Abbiamo giocatori stanchi, come nel caso di Mkhitaryan che è sempre stato importante per la squadra. Penso che possiamo uscire più veloci e fare meglio gli ultimi passaggi. Abbiamo avuto possibilità di fare meglio.

Gli indisponibili? Novità?

Dzeko sta facendo lavoro in campo e ha iniziato adesso, vediamo per la prossima partita. Penso che Ibanez può tornare presto e Veretout ha bisogno di più tempo.