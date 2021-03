Brutte notizie per Fonseca e per la Roma in questo finale di stagione: Marash Kumbullaha riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio destro, che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Il difensore si è infortunato con l’Albania ed è tornato ieri nella capitale per sottoporsi agli esami del caso. Il classe 2000 non si opererà. Lo riporta su Twitter l’emittente radiofonica.