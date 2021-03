Europa League, SHAKHTAR DONETSK-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Mancini in panchina, Pedro-Perez dietro Mayoral

Dopo il ko di Parma in campionato, la Roma cerca in Ucraina la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. In casa dello Shakhtar Donetsk si riparte dal 3-0 dell’andata per i giallorossi. Paulo Fonseca, ancora senza Smalling oltre agli infortunati Veretout e Mkhitaryan, sceglie Cristante in difesa al fianco di Kumbullae Ibanez. Mediana affidata alla coppia Diawara-Villar, mentre sulle corsie spazio a Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Riposano Pellegrini e Dzeko, attacco tutto spagnolo con Pedro e Perez alle spalle di Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon, Marlos; Tete, Moraes, Taison.

A disp.: Shevchenko, Paytov, Kryvtsov, Bondar, Marcos Antonio, Solomon, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka.

All.: Castro.

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Perez, Pedro; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Pellegrini, Dzeko, El Shaarawy.

All.: Fonseca.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz. Assistenti:Pau Cebrian Devis – Roberto del Palomar. IV uomo: Xavier Estrada Fernandez. VAR:Alejandro Hernandez. AVAR: Ricardo de Burgos.