Europa League, FONSECA: “Ajax squadra fortissima, ma abbiamo le nostre possibilità e siamo motivati”

Come stabilito dall’urna di Nyon, sarà Ajax-Roma nei quarti di finale di Europa League. Paulo Fonseca ha commentato il sorteggio ai microfoni dell’emittente televisiva: “L’Ajax è una squadra fortissima, tra le migliori in questo momento in Europa League. Ha un bel progetto europeo, ha vinto queste quattro partite in Europa League, ci aspetta una gara molto difficile. C’è la scuola calcistica più forte in Europa, ma abbiamo le nostre possibilità. Ora li dobbiamo studiare bene, penso che sarà un confronto equilibrato”.

“Con lo Shakhtar abbiamo fatto due grandi partite ed era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene e con fiducia, siamo molto motivati per affrontare l’Ajax”, ha aggiunto.

Fonte: Sky Sport