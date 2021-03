Bosnia, nessun problema per Dzeko. Domani in campo contro la Finlandia: «Pronto a giocare»

Edin Dzeko è pronto per giocare domani con la maglia della sua Bosnia contro la Finlandia nella prima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2022. È quanto fa sapere con un tweet il giornalista bosniaco Haris Mrkonja, ma aggiunge che“non è noto se giocherà dal primo minuto”.

L’attaccante giallorosso si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo aver accusato un problema al flessore della coscia destra domenica sera contro il Napoli.

Dzeko ha confermato di essere a disposizione per domani (“Sono pronto per giocare“) e ha commentato il match che attende la Bosnia: “Non ho bei ricordi della Finlandia perché abbiamo perso e quella partita è stata cruciale nelle ultime qualificazioni. La Finlandia è una squadra compatta che gioca in contropiede, ci conosciamo bene e io non credo che ci saranno sorprese – le sue parole -. È facile dire chi è il favorito del gruppo ed è chiaramente la Francia. Sarà importante se qualcuno riuscirà a strappare qualche punto ai francesi, ci sarà una lotta incerta per il secondo posto fino alla fine”.

“Ci aspettiamo risultati migliori. A prescindere dal nuovo allenatore, dipende da noi calciatori. Non eravamo al livello in cui dovevamo essere e mi aspetto da tutti i giocatori molto di più rispetto alle ultime qualificazioni”, ha concluso. Al termine della conferenza stampa, Dzeko è sceso regolarmente in campo con il resto dei compagni per l’allenamento.

Dzeko spreman da igra protiv Finske. Nepoznato da li će zaigrati od prve minute. @N1infoSA — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) March 23, 2021

VAI ALLA NEWS ORIGINALE