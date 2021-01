Roma-Hellas Verona, MKHITARYAN: “Dzeko? Vogliamo che si risolva tutto in fretta”

Queste le dichiarazioni di Henrik Mkhitaryan, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Verona:

MKHITARYAN A ROMA TV

Vittoria bella e pesante…

Sì, sapevamo che sarebbe stata difficile contro una bella squadra, fisicamente forte. Eravamo pronti, abbiamo analizzato bene il loro gioco. Primo tempo fantastico, nel secondo potevamo segnare ma abbiamo incassato gol e le cose sono state più difficili

Sul 3° posto…

Ogni partita lottiamo e proviamo a vincere. L’obiettivo è essere più in alto possibile, non ci sono partite facili e dobbiamo lottare fino alla fine. Alla fine vediamo dove arriviamo.

Sabato c’è la Juventus…

C’è tempo per prepararsi bene. Sappiamo che è una bella squadra. In questo campionato non ci sono partite facili e difficili, specialmente contro la Juve che è una partita particolare per la Roma. Abbiamo tempo per prepararci.

MKHITARYAN A SKY SPORT

Sei il vero trascinatore della Roma a suon di record

Sono solo numeri. Io lavoro per la squadra e voglio ringraziare i miei compagni che mi aiutano a sentirmi molto bene qui. Facciamo tutto insieme qui, vinciamo e perdiamo insieme. La cosa più importante è la vittoria della squadra

Si risolverà a breve il caso Dzeko?

È difficile parlare di questo perché non mi riguarda. Noi vogliamo che si risolva tutto in fretta e aspettiamo tutta la squadra prontissima per le prossime partite