Roma-Braga, FONSECA: «Bella vittoria grazie al sacrificio di tutti. Dzeko? Valuteremo domani, non penso sia grave»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Braga:

FONSECA A SKY SPORT

Cosa le è piaciuto di più stasera?

Abbiamo fatto una buona partita, era importante vincere. Abbiamo gestito i giocatori ed era importante e penso che abbiamo vinto bene.

Cosa tiene a galla la Roma in emergenza?

Penso l’atteggiamento, far giocare Karsdorp difensore centrale non è facile ma ha giocato molto bene, anche Veretout era fuori posizione, mi piace quando i giocatori fanno questi sacrifici per la squadra e fanno bene. Abbiamo avuto rispetto per una squadra forte ma penso che abbiamo vinto bene.

Preoccupano le condizioni di Dzeko?

Si vediamo che gli è successo, non penso che sia grave ma faremo le valutazioni domani.

Convincenti sia Dzeko che Borja Mayoral

Si, mi è piaciuto tanto Dzeko come Borja quando è entrato. È un bene per la squadra avere questa competitività in quel ruolo, sono soddisfatto di entrambi.

Che valore dá alla partita con il Milan?

È molto importante come tutte le partite, la prossima è sempre la più importante. Loro sono una grande squadra, che sta bene ma ora è importante recuperare i giocatori per preparare la sfida

Avrebbe giocato comunque Borja Mayoral con il Milan anche senza l’infortunio di Dzeko?

Onestamente ho pensato solo alla partita di oggi, vediamo che scelta faró contro il Milan.

In Europa ha sempre fatto un turnover azzeccato

Si ,per cambiare i giocatori è stato importante vincere a Braga, oggi potevamo gestire. Con i difensori non possiamo gestire, abbiamo solo questi ma è stato importante vincere a Braga

Domani il sorteggio. Siete chiamati a vincere l’Europa League?

Sto vedendo le squadre e sono tutte forti. In questo momento è difficile sceglierne una, dobbiamo aspettare domani ma noi vogliamo andare più avanti possibile.

FONSECA A ROMA TV

Non era semplice, ma non c’è mai stata discussione sul risultato.

Non è stato facile, il Braga è forte e vuole giocare. Ma abbiamo fatto una buona partita, sicura e abbiamo vinto bene

La Roma sta dimostrando grande sacrificio.

Il merito è dei giocatori, che vogliono sempre aiutare la squadra. Oggi Karsdorp ha giocato come difensore centrale e Veretout terzino, hanno fatto bene. E’ importante avere sacrificio per la squadra, sono soddisfatto.

Pau Lopez ha calciato poco lungo, è una sua indicazione?

Era quello che stava succedendo, abbiamo chiuso gli spazi e con la possibilità di uscire in contropiede. E’ difficile col Braga pressare alto, la squadra ha chiuso bene gli spazi con la possibilità di ripartire.

Pronti per il Milan?

Adesso dobbiamo recuperare i giocatori.

Dzeko?

Dobbiamo aspettare domani per vedere cosa sia successo, penso che non sia nulla di grave ma vediamo.