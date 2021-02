L’sms di Petrachi a Pallotta: “Presidente, lei è un uomo piccolo…”

Petrachi batte la Roma in tribunale. Il club giallorosso aveva licenziato il ds per giusta causa – dovrà essere risarcito per circa 5 milioni di euro – e, tra le motivazioni, aveva addotto un sms inviato da Petrachi all’ex presidente James Pallotta. Questo il testo dell’sms pubblicato in esclusiva sull’edizione odierna del quotidiano: “Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo… Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui a Roma per poterle far fare bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fatto capire ed apprezzare abbastanza. Ora le conviene mandarmi via perché dopo quello che ha voluto fare maniera vile non potrò più esserle d’aiuto”.

Fonte: Il Tempo