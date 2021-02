Arrivano i convocati della Roma per la sfida di domani sera, alle 18.55, contro lo Sporting Braga. Paulo Fonseca non potrà contare su Smalling e Kumbulla, assenti già nell’ultima sfida di campionato contro l’Udinese, mentre Ibanez è a disposizione. Non ci sarà neanche Calafiori, ancora alle prese col recupero dall’infortunio.