Brutte notizie per la Roma in vista di domani contro il Crotone. Si è fermato, infatti, Edin Dzeko vittima di un risentimento muscolare. Si valuta se impiegarlo o meno, ma visti i prossimi impegni contro Inter e Lazio, possibile un turno di stop. Per domani pronto Borja Mayoral.

