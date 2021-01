ROMA-VERONA, i convocati di Fonseca: ok Mirante e Mkhitaryan, out Dzeko e Pedro. Torna Pastore

Dopo il successo sullo Spezia, torna in campo la Roma, che inizia il girono di ritorno dalla sfida contro il Verona che tante polemiche aveva suscitato all’andata. Non ci sarà, anche questa volta DZeko, Paulo Fonseca può comunque sorridere per il recupero di Mkhitaryan e Mirante, che tornano tra i convocati. Un grande ritorno è anche quello di Javier Pastore. Out invece Pedro.