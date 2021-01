ROMA-SPEZIA: la formazione UFFICIALE. Perez e Pellegrini alle spalle di Mayoral

In palio non solo i tre punti: all’Olimpico è di nuovo Roma-Spezia. Dopo la sconfitta a tavolino per i giallorossi in Coppa Italia per l’errore delle sei sostituzioni e gli strascichi successivi, dal futuro di Fonseca al caso Dzeko, la Roma prova a rialzare la testa in campionato.

Senza Dzeko, Mkhitaryan, Pedro e lo squalificato Mancini tra gli altri assenti, il tecnico si affida a Ibanez, Smalling e Kumbulla in difesa. A centrocampo Villar affianca Veretout, davanti scelte obbligate per Fonseca: Carles Perez e Pellegrini sulla trequarti a supporto di Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

A disp.: Fuzato, Farelli, Santon, Bruno Peres, Feratovic, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Providence, Tall.

All.: Fonseca.

SPEZIA: Provedel; Bastoni, Terzi, Chabot,Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

A disp.: Zoet, Rafael, Ramos, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Acampora, Ricci, Saponara, Maggiore, Deiola, Leo Sena, Galabinov, Nzola, Verde, Agudelo.

All.: Italiano.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Lo Cicero-Fiorito. IV uomo: Abisso. VAR: Banti. AVAR:Del Giovane.