ROMA-SPEZIA: i convocati di Fonseca. Assente Mkhitaryan oltre a Pedro e Dzeko. Out anche Jesus e Fazio

Non sarà della partita della Roma contro lo Spezia Henrikh Mkhitaryan. Dopo il tonfo dei giallorossi in Coppa Italia contro gli uomini di Italiano, dunque, l’armeno non farà parte del match che andrà in scena domani allo Stadio Olimpico alle 15 sempre contro i liguri.

Quella del trequartista ex Arsenal si aggiunge dunque alle assenze, già annunciate da PauloFonseca in conferenza stampa di Pedro e Dzeko.

Di seguito la lista completa dei convocati per la sfida con lo Spezia, annunciata dal club sui propri canali ufficiali: