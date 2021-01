Roma, se parte Dzeko la prima scelta è Giroud

Il procuratore Alessandro Lucci è al lavoro per trovare una destinazione ad Edin DZeko, finito ai margini della Roma nell’ultima settimana. Il numero 9 sarebbe felice di cambiare maglia ma solo a patto di trovare quello che viene definito dal quotidiano sportivo “un porto gradito a lui e alla sua famiglia”. Nel caso di addio, Tiago Pinto potrà spendere soltanto quello che incasserà o che eviterà di spendere col risparmio dell’ingaggio di Dzeko.

Un nome è quello di Olivier Giroud, coetaneo del bosniaco, che potrebbe far al caso della Roma se Tuchel decidesse di lasciarlo andare via dal Chelsea. Già tre anni fa si è sfiorato lo scambio, sempre in una finestra di gennaio, prima che proprio DZeko mandasse tutto a monte.

Fonte: Corriere dello Sport

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE