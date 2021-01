El Shaarawy positivo al Covid. Niente visite mediche a Villa Stuart

È Stefan El Shaarawy primo acquisto della Roma targata Tiago Pinto e Friedkin. Il Faraone torna in giallorosso dopo un anno e mezzo. Ieri lo sbarco nella capitale, questa mattina avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Il Faraone non si è presentato, dato che è risultato positivo al Coronavirus dopo essersi sottoposto a tampone nella giornata di ieri. La squadra, invece, resta in bolla a Trigoria per via della positività di altri due membri dello staff tecnico.

Fonte: gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NEWS ORIGINALE