Conferenza stampa, FONSECA: “Con Tiago Pinto siamo in contatto, lo aspetto. Zaniolo? Non entro nella vita privata dei miei giocatori” (FOTO e VIDEO)

Prima conferenza del 2021 per Paulo Fonseca, alla vigilia dell’incontro che aprirà il nuovo anno calcistico: Roma-Sampdoria, programmata per domenica alle 15 allo Stadio Olimpico. Dalle notizie sugli infortunati, con Mirante, Spinazzola e Pedro che saranno indisponibili per domani, all’imminente arrivo di Tiago Pinto: molti i temi a cui ha risposto l’allenatore portoghese.

Come arriva la squadra a questa partita contando che c’è stato anche qualche infortunio

“Sì ma la squadra sta bene, siamo tornati motivati e la squadra si è allenata bene in questi giorni. Siamo pronti per iniziare quest’anno nel modo migliore”

Ha sentito Tiago Pinto, quando inizierete a lavorare?

“Stiamo parlando normalmente, ora aspettiamo che Tiago arrivi per continuare a parlarne. Ma sì, stiamo parlando”.

Dzeko e Quagliarella ancora decisivi. Come mai secondo lei?

“Per me i giocatori non hanno età, è la prova che sono buoni professionisti per giocare ancora a quest’età. I giocatori non hanno età ma rendimento, sono due con grande rendimento”.

Cristante: domani giocherà?

“Vediamo domani”

Ha parlato con Zaniolo di cosa sta succedendo nella sua vita?

“Non entro nella vita privata dei giocatori. Quando sta qui, Zaniolo si comporta da professionista”

Serviva una pausa più lunga a Natale?

“Mi sarebbe piaciuto ma non c’è tempo per una pausa più lunga. Tutti dicono che è importante avere una pausa ma in questo momento, con questi problemi, non c’è spazio per una pausa più lunga”

Come ha visto Pastore in questi primi allenamenti? Può essere convocato?

“No, non è pronto. Ha bisogno di un lavoro specifico prima di poter tornare”

Come sta la squadra?

“Bene, abbiamo lavorato bene in questi giorni. I ragazzi sono motivati e quando lo sono è più semplice, anche dal punto di vista fisico. La squadra sta bene”

Domani arbitrerà Guida, teme la designazione?

“In generale non abbiamo avuto un buon arbitraggio nella gara col Sassuolo ma ho fiducia negli arbitri”

Non è importante tanto l’identità quanto una strategia diversa per ogni avversario?

“Sono entrambe importanti, ogni gara qui è diversa e necessita di una strategia diversa”

Abbiamo visto un lavoro molto intenso dal punto di vista atletico

“Quello che abbiamo fatto nel primo giorno è un lavoro individuale per precauzione riguardo al Covid, con giocatori che erano stati in altri paesi”

La squadra di Ranieri è la più insidiosa tra le avversarie inferiori?

“E’ una delle più forti, la Sampdoria sta facendo un grande campionato, Ranieri è un grandissimo allenatore. Questa squadra è molto forte, ha fatto sempre buoni risultati con le grandi, mi aspetto una partita davvero difficile”.