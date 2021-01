Conferenza stampa, FONSECA: “Tante speculazioni sul mio rapporto con Dzeko. Domani Mkhitaryan titolare, Mirante no”

Paulo Fonseca torna a parlare. A una settimana di distanza dalla vittoria in campionato con lo Spezia e dopo lo scambio saltato con l’Inter che avrebbe coinvolto Dzeko e Sanchez, l’allenatore della Romarisponde alle domande dei cronisti alla vigilia del match con il Verona. L’intervento del tecnico giallorosso:

Sulla partita di domani: visto che arrivano da due infortuni, Mirante e Mkhitaryan torneranno titolari?

Mirante no, Mkhitaryan si, tornerà a giocare domani.

Dzeko quando tornerà ad utilizzarlo in gruppo? Quando pensa che la situazione possa normalizzarsi, visto che la società da quanto ci risulta si sta muovendo per riconciliarvi?

Capisco la vostra curiosità, ma non ne voglio parlare adesso. Vedremo la prossima settimana.

Da qui a fine stagione sarà Pellegrini il capitano?

Non è il momento di parlare nemmeno di questo, è il momento di pensare al Verona, una partita difficile contro una grande squadra e dobbiamo essere concentrati.

Visto che Dzeko resterà, è pronto a confrontarsi con lui per un chiarimento?

Abbiamo avuto tante speculazioni questa settimana, non voglio contribuire. Pensiamo alla partita e pensiamo alla Roma, è importante vincere e avremo una partita difficile come ho già detto.

Pensa che la vicenda Dzeko abbia destabilizzato la squadra?

Non ho bisogno di parlarne, basta vedere cosa ha fatto in campo la squadra con lo Spezia, questo dice tutto.

È sorprendente un dato del Verona: solo 18 gol subiti. Hanno la miglior difesa del campionato ma concedono tanto. Merito del loro portiere?

Non dipendono solo da un calciatore, i numeri provano che ora sono la miglior difesa. Hanno un modo diverso di difendere ma sono forti in difesa, è da riconoscere. Marcano a uomo ma così non lasciano giocare i loro avversari.

L’arrivo di El Shaarawy determinerà la partenza last-minute di Carles Perez? Come mai non riesce ancora ad esprimersi dopo un anno alla Roma?

Non dimentichiamoci che Perez è un giovane, ha giocato bene con lo Spezia ed è in crescita. Crediamo molto in lui, deve continuare ad aiutare la squadra come ha sempre fatto quando ha giocato.

Mayoral sarebbe titolare in ogni caso?

Sono soddisfatto del suo rendimento, sta lavorando bene per la squadra, non dimentichiamoci che anche lui è giovane, è arrivato in Italia solo adesso ed è difficile con queste condizioni avere questi numeri, è in un buon momento.

Cosa aggiunge El Shaarawy. Si adatterà in fretta al suo sistema?

Devo dire di sì, in primis conosce bene il calcio italiano e poi ha caratteristiche che penso possano essere utili alla squadra. E soprattutto una cosa importante, che ho capito quando ho parlato con lui: aveva voglia di tornare alla Roma. È la cosa che un allenatore vuole sentirsi dire quando parla con un giocatore. Sono soddisfatto, ho capito che El Shaarawy è un giocatore che ama la Roma.

Kumbulla dal 1′ è una possibilità?

E’ sempre una possibilità.

Atalanta e Verona in Italia esasperano molto la pressione sull’uomo: si va verso un calcio di reazione o il livello qualitativo si è abbassato progressivamente?

Ho cercato di capire il Verona e non abbiamo molte squadre che giocano in questo modo in Europa. Ma giocano comunque molto bene, hanno un allenatore molto bravo che sta facendo un grande lavoro, i giocatori interpretano bene il loro gioco. È una squadra molto forte.

Il Verona si comporta bene contro le big.

È facile capire perché hanno questi risultati, hanno fatto sempre bene contro le grandi squadre, hanno vinto e giocato bene. Si spiega con il fatto che le big hanno l’intenzione chiara di giocare, attaccare sempre e mantenere il possesso. Con il Verona è difficile fare questo gioco. È difficile per tutti, il Verona con le sue marcature individuali non lo permette ed è difficile cambiare modo di giocare in corsa, dovremo cambiare le nostre intenzioni.

5 diffidati, elemento che inciderà sulle scelte visto il prossimo impegno con la Juve?

No no, penso solo alla partita di domani. Vedremo alla fine cosa succederà per il match con la Juve.