Calciomercato Roma, contatti con l’Inter: ipotesi scambio Dzeko-Sanchez

Al centro delle cronache in casa Roma c’è il futuro di Edin Dzeko, dopo gli strascichi successivi all’eliminazione in Coppa Italia. Il bosniaco, intanto, continua a lavorare individualmente a Trigoria. Si fa strada, inoltre, l’idea di uno scambio con Sanchez. Gli aggiornamenti:

15.10 – Arrivano conferme anche dal giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, secondo cui Roma e Inter sono in contatto diretto e stanno prendendo in considerazione un possibile scambio tra Dzeko e Sanchez. Non è comunque un affare facile o una trattativa avanzata.

Inter and Roma are considering a possible swap deal between Alexis Sanchez and Edin Dzeko. It’s not an easy deal or advanced but the two clubs are now in direct contact. 🔴 @SkySport #Inter #Roma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2021