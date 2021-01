Calciomercato: Allegri a Milano nello stesso hotel di Tiago Pinto. Il gm giallorosso: “Non sapevo fosse qui” (VIDEO)

Accostato ultimamente alla Roma, in particolare dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia in caso di divorzio con Fonseca, anche Massimiliano Allegri è presente oggi a Milano. E, come fa sapere il giornalista del portale di calciomercato, l’ex tecnico di Milan e Juventus si trovata nello stesso albergo dove era presente il General Manager giallorosso Tiago Pinto, alle prese con la trattativa per il possibile scambio con l’Inter tra Dzeko e Sanchez.

All’uscita dall’albergo, in cui è presente anche Massimiliano Allegri, Tiago Pinto ha dichiarato: “Non sapevo fosse qui“. Nessun commento, invece, sull’affare Dzeko-Sanchez. Lo mostra il giornalista Pasquale Guarro con un video su Twitter.

Come scrive poi Guarro sul portale di mercato, i due erano entrambi presenti nel noto hotel Principe di Savoia. La base operativa di Tiago Pinto è al ME, quindi l’uscita per raggiungere l’altro albergo a piedi era programmata.

Fonte: calciomercato.com

Come fa sapere l’emittente televisiva, Tiago Pinto e Allegri non si sono incontrati.

Fonte: Sky Sport