ROMA-CAGLIARI: le formazioni UFFICIALI. Out Smalling, Cristante in difesa. Kumbulla e Villar dal 1′, a sinistra Peres

Chiamata a reagire dopo il ko di Bergamo, la Roma chiude il 2020 col Cagliari. All’Olimpico, contro l’ex Di Francesco, Fonseca si affida a Mirante tra i pali, in difesa Smalling si accomoda in panchina e Cristante completa il terzetto con Mancini e Kumbulla. Senza Spinazzola, il portoghese sceglie Bruno Peres sulla corsia sinistra e Karsdorp a destra. In mezzo al campo accanto a Veretout gioca Villar,mentre sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan supportano Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Smalling, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Santon, Calafiori, Pellegrini, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

All.: Fonseca.

CAGLIARI: Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Godin; Zappa, Nandez, Marin, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

A disp.: Vicario, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Carboni, Caligara, Oliva, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Ounas, Sottil.

All.: Di Francesco.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Prenna – Muto. IV Uomo: Abbattista. VAR: Manganiello. AVAR: Lo Cicero.