Calciomercato Roma: Calafiori rinnova fino al 2025, ingaggio da 800 mila euro. Manca solo l’annuncio

Lo splendido gol in Europa League ha dato ulteriore notorietà a Riccardo Calafiori, esterno sinistro classe 2002 della Roma. Si discute in questi ultimi tempi, con il procuratore Raiola, del rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2022. Accordo fino al 2023 con altri due anni di opzione, come riferisce l’esperto di mercato, con l’annuncio ormai in arrivo.

Altri dettagli sul rinnovo di Calafiori:l’ingaggio del giocatore sarà di 800 mila euro più bonus e le opzioni per il rinnovo automatico sono legate alle presenze del giocatore.

E’ arrivata la firma di Riccardo Calafiori: il terzino giallorosso ha siglato un nuovo contratto fino al 2025. Accordo quindi per 4 anni e mezzo, non triennale con due anni d’opzione come comunicato in precedenza. La firma è arrivata intorno alle 14.30 a Trigoria, un’ora prima dell’inizio dell’allenamento. Presente al ‘Fulvio Bernardini’ anche la famiglia del giocatore. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale

