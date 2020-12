BOLOGNA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Cristante in difesa, Pellegrini sulla trequarti con Mkhitaryan

Archiviata l’Europa League, la Roma punta a ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta di Napoli e il pari col Sassuolo: alle 15.00 è attesa al Dall’Ara dal Bologna di Mihajlovic, privo di Sansone, Orsolini e Denswil tra gli altri. Fonseca sceglie tra i pali Pau Lopez, con Mirante non al meglio della condizione dopo il colpo subìto alla mano. A protezione dello spagnolo Cristante affianca Ibanez e Kumbulla, mentre Smalling si accomoda in panchina. A centrocampo torna Veretout in coppia con Villar, mentre Pellegrini avanza sulla trequarti a supporto di Dzeko con Mkhitaryan. Out per squalifica Pedro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA: Ravaglia; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, De Silvestri; Poli, Svanberg; Barrow, Soriano, Vignato; Palacio.

A disp.: Da Costa, Breza, Hickey, Calabresi, Khailoti, Dominguez, Medel, Kingsley, Baldursson, Rabbi, Vergani, Pagliuca.

All.: S. Mihajlovic.

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Boer, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

All.: P. Fonseca.

Arbitro: Calvarese. Assistenti: Paganessi-Imperiale. IV uomo: Di Martino. VAR: Chiffi. AVAR: Tolfo.